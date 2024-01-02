Винклер (Возмитель) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винклер (Возмитель) Татьяна Павловна

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Место рождения

Россия, Респ. Карелия, Медвежьегорский район

Дата рождения

06.07.1956

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

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Муж

1955 г.р.

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1956

Отец: Возмитель Павел Игнатьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Россия, Респ. Карелия, Медвежьегорский район
Рождение ребёнка
28.04.1978

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Винклер Иван Иванович

Россия, Респ. Карелия, Муезерский район, п. Лендеры
Рождение ребёнка
12.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Винклер Иван Иванович

Россия, Респ. Карелия, Муезерский район, п. Лендеры
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винклер Иван Иванович

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