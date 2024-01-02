Винклер (Возмитель) Татьяна Павловна
Место рожденияРоссия, Респ. Карелия, Медвежьегорский район
Дата рождения06.07.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1956
Отец: Возмитель Павел Игнатьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Россия, Респ. Карелия, Медвежьегорский район
Рождение ребёнка
28.04.1978
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Винклер Иван Иванович
Россия, Респ. Карелия, Муезерский район, п. Лендеры
Рождение ребёнка
12.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Винклер Иван Иванович
Россия, Респ. Карелия, Муезерский район, п. Лендеры
Бракосочетание
Неизвестно