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Родионов Михаил Иванович

Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1887

Отец: Родионов Иван Петрович

Мать: Камчихина Наталья Сергеева

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
10.02.1908

Дочь: Родионова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Гусева Мария Михайловна

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1909

Дочь: Родионова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Гусева Мария Михайловна

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1911

Дочь: Родионова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Гусева Мария Михайловна

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1913

Сын: Родионов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Гусева Мария Михайловна

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1917

Сын: Родионов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Гусева Мария Михайловна

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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