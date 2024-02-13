Родионов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения10.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1887
Отец: Родионов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
10.02.1908
Дочь: Родионова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Гусева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
15.01.1909
Дочь: Родионова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Гусева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
18.10.1911
Дочь: Родионова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Гусева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
24.10.1913
Сын: Родионов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Гусева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
11.07.1917
Мать ребёнка: Гусева Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно