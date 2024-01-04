Каранина (Кругляшова) Александра Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1882
Муж: Каранин Василий
Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.10.1882
Сын: Каранин Дмитрий
Отец ребёнка: Каранин Василий
Рождение ребёнка
19.09.1884
Сын: Каранин Сергей
Отец ребёнка: Каранин Василий
Рождение ребёнка
13.01.1887
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Каранин Василий
Рождение ребёнка
24.04.1889
Дочь: Серова Анфия
Отец ребёнка: Каранин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каранин Владимир
Отец ребёнка: Каранин Василий
Смерть
Неизвестно