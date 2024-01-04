Каранина (Кругляшова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каранина (Кругляшова) Александра Федоровна

Место рождения

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.01.1882

Муж: Каранин Василий

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.10.1882

Сын: Каранин Дмитрий

Отец ребёнка: Каранин Василий

Паричино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1884

Сын: Каранин Сергей

Отец ребёнка: Каранин Василий

Паричино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1887

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Каранин Василий

Паричино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.04.1889

Дочь: Серова Анфия

Отец ребёнка: Каранин Василий

Паричино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каранин Владимир

Отец ребёнка: Каранин Василий

Смерть
Неизвестно
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