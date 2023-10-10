Лукашина (Глухова) Татьяна Ильина
Место рождения
Дата рождения31.12.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1906 ст.
Сын: Лукашин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Лукашин Михаил Филимонович
Рождение ребёнка
19.12.1908 ст.
Отец ребёнка: Лукашин Михаил Филимонович
Рождение ребёнка
16.07.1915 ст.
Отец ребёнка: Лукашин Михаил Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно