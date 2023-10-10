Лукашина (Глухова) Татьяна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукашина (Глухова) Татьяна Ильина

Лукашина (Глухова) Татьяна Ильина

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

31.12.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1906 ст.

Сын: Лукашин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Лукашин Михаил Филимонович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1908 ст.

Сын: Лукашин Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Лукашин Михаил Филимонович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1915 ст.

Сын: Лукашин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лукашин Михаил Филимонович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукашин Михаил Филимонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close