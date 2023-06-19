Розанова (Лебедева) Ксения Семёновна
Место рождения
Дата рождения16.01.1880
Дата смерти28.01.1963
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1880
Рождение ребёнка
17.?.1901
Дочь: Розанова Клавдия Никоновна
Отец ребёнка: Розанов Никон Борисович
Воспреемники: Сельца Кривякина крестьянинъ Павелъ Борисовъ Розановъ и того же сельца крестьянская дѣвица скева Иванова Молодцова
Рождение ребёнка
10.?.1903
Отец ребёнка: Розанов Никон Борисович
Рождение ребёнка
02.10.1907
Отец ребёнка: Розанов Никон Борисович
Воспреемники: Крестьянинъ семцо къивалина Алексій Семеновъ Лебедевъ и крестьянская дѣвица того же сельца Дарія Семенова Валкова
Рождение ребёнка
1911
Сын: Розанов Константин Никонович
Отец ребёнка: Розанов Никон Борисович
Рождение ребёнка
12.01.1912
Отец ребёнка: Розанов Никон Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1963