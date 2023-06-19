Розанова (Лебедева) Ксения Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Лебедева) Ксения Семёновна

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Место рождения

Кривякино, Колыберевская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

16.01.1880

Дата смерти

28.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1880

Отец: Лебедев Семён Захарович

Мать: Лебедева Акилина Васильевна

Кривякино, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
17.?.1901

Дочь: Розанова Клавдия Никоновна

Отец ребёнка: Розанов Никон Борисович

Кривякино, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Воспреемники: Сельца Кривякина крестьянинъ Павелъ Борисовъ Розановъ и того же сельца крестьянская дѣвица скева Иванова Молодцова
Рождение ребёнка
10.?.1903

Сын: Розанов Иван Никонович

Отец ребёнка: Розанов Никон Борисович

Рождение ребёнка
02.10.1907

Сын: Розанов Пётр Никонович

Отец ребёнка: Розанов Никон Борисович

Кривякино, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Воспреемники: Крестьянинъ семцо къивалина Алексій Семеновъ Лебедевъ и крестьянская дѣвица того же сельца Дарія Семенова Валкова
Рождение ребёнка
1911

Сын: Розанов Константин Никонович

Отец ребёнка: Розанов Никон Борисович

Кривякино, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1912

Сын: Розанов Сергей Никонович

Отец ребёнка: Розанов Никон Борисович

Кривякино, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Никон Борисович

Смерть
28.01.1963
Кривякино, Колыберевская волость, Коломенский уезд