Варвара Митрофанова
женский, родилась Неизвестно, Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
МатьАнна ИвановаНеизвестно г.р.
ОтецМитрофан ПетровНеизвестно г.р.
Супруги
Илья ЕгоровНеизвестно г.р.
Дети
Павел ИльинНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митрофан Петров
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Ильин
Отец ребёнка: Илья Егоров
Бракосочетание
10.12.1875 ст.
Муж: Илья Егоров