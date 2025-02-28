Варвара Митрофанова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Варвара Митрофанова

Автор
СЛ
Лохтурова С.

женский, родилась Неизвестно, Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Мать
Анна ИвановаНеизвестно г.р.
Отец
Митрофан ПетровНеизвестно г.р.
Супруги
Илья ЕгоровНеизвестно г.р.
Дети
Павел ИльинНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофан Петров

Мать: Анна Иванова

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Ильин

Отец ребёнка: Илья Егоров

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Бракосочетание
10.12.1875 ст.

Муж: Илья Егоров

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

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