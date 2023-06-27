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Белоконь Николай Дмитриевич
Белоконь Николай Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.1948
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Белоконева (Ромащук) Любовь Семеновна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1948
Отец: не указан
Мать:
Белоконева Любовь Семеновна
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