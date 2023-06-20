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Коврижных Трофим Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

11.12.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Коврижных Федот Коврижных

Мать: Коврижных Агафия Коврижных

Рождение ребёнка
1848

Сын: Коврижных Харитон Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Варвара Коврижных

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Баранова возможно дочь - Агрипина

Мать ребёнка: Коврижных Варвара Коврижных

Рождение ребёнка
05.07.1860

Сын: Коврижных Стефан (Степан)

Мать ребёнка: Коврижных Варвара Коврижных

д. Коврижная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Григорий - предполагаемый сын (см. его сына Александра) )

Мать ребёнка: Коврижных Варвара Коврижных

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смертина Фекла Смертина

Мать ребёнка: Коврижных Варвара Коврижных

Смерть
11.12.1860