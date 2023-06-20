Коврижных Трофим Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти11.12.1860
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1848
Сын: Коврижных Харитон Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Варвара Коврижных
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Баранова возможно дочь - Агрипина
Мать ребёнка: Коврижных Варвара Коврижных
Рождение ребёнка
05.07.1860
Сын: Коврижных Стефан (Степан)
Мать ребёнка: Коврижных Варвара Коврижных
д. Коврижная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смертина Фекла Смертина
Мать ребёнка: Коврижных Варвара Коврижных
Смерть
11.12.1860