Павельева Марина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Траутвейн Вадим Валерьевич
Отец ребёнка: Траутвейн Валерий Владиславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Траутвейн Марина Валерьевна
Отец ребёнка: Траутвейн Валерий Владиславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Траутвейн Елена Валериевна
Отец ребёнка: Траутвейн Валерий Владиславович