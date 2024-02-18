Павельева Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павельева Марина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Повельев Виктор Климентьевич

Мать: Повельева Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Траутвейн Вадим Валерьевич

Отец ребёнка: Траутвейн Валерий Владиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Траутвейн Марина Валерьевна

Отец ребёнка: Траутвейн Валерий Владиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Траутвейн Елена Валериевна

Отец ребёнка: Траутвейн Валерий Владиславович

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