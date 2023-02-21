Соловьева Марья Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1823 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Соловьев Моисей Андреевич
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно