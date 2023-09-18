Горчакова Татьяна Алексендрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова Татьяна Алексендрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1879

Дочь: Марфа Матвеева

Отец ребёнка: Горчаков (гуськов?) Матвей Герасимович

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков (гуськов?) Матвей Герасимович

Смерть
Неизвестно
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