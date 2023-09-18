Горчакова Татьяна Алексендрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1879
Дочь: Марфа Матвеева
Отец ребёнка: Горчаков (гуськов?) Матвей Герасимович
Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно