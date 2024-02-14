Заманова (Сидрикова) ?
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заманов Котлогалям Заманович
Отец ребёнка: Заманов Заман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидриков Вахап
Отец ребёнка: Заманов Заман
Смерть
Неизвестно