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Заманова (Сидрикова) ?

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заманов Котлогалям Заманович

Отец ребёнка: Заманов Заман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидриков Вахап

Отец ребёнка: Заманов Заман

Смерть
Неизвестно

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