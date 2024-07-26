Таланов Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1996
Дочь: Таланова Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Таланова Оксана Викторовна
Рождение ребёнка
01.04.2002
Сын: Таланов Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Таланова Оксана Викторовна
Рождение ребёнка
02.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таланова Оксана Викторовна