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Таланов Алексей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1973

Отец: Таланов Виктор Федорович

Мать: Таланова Анастасия Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таланова Оксана Викторовна

Рождение ребёнка
02.09.1996

Дочь: Таланова Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Таланова Оксана Викторовна

Рождение ребёнка
01.04.2002

Сын: Таланов Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Таланова Оксана Викторовна

Рождение ребёнка
02.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таланова Оксана Викторовна

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