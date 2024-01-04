Богданов Адильша Имам Абдуллин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Адильша Имам Абдуллин

Богданов Адильша Имам Абдуллин

Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1725

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Богданов Абдулла

Мать: не указана

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1757

Сын: Богданов Давлетша Ишан Адильшин

Мать ребёнка: Богданова Шафика

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Маргуба

Мать ребёнка: Богданова Шафика

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Адильшин Мухамметхасян

Мать ребёнка: Богданова Шафика

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Адильшин Мухаммедгани

Мать ребёнка: Богданова Шафика

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Фагиля

Мать ребёнка: Богданова Шафика

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Гифифа

Мать ребёнка: Богданова Шафика

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ширима

Мать ребёнка: Богданова Шафика

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Бадигульземал

Мать ребёнка: Богданова Шафика

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Адильшин Мухаммедкарим

Мать ребёнка: Богданова Шафика

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адильшин Габдуссатар

Мать ребёнка: Богданова Шафика

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адильшин Фаррахша Адильшин

Мать ребёнка: Богданова Шафика

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Шафика

Работа или профессия
Неизвестно
имам г.Стерлибаш
Работа или профессия
Неизвестно
Вторым настоятелем мечети и медресе был Гадельша-хазрат сын Габдуллы Богданова. Один из его учеников, Шамгун-мулла из села Урыш-Муслим Мензелинского уезда, прожил где-то до 85-90 лет. Годы его учебы в... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1812
Стерлибашево, Башкирия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close