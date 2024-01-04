Богданов Адильша Имам Абдуллин
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Богданов Абдулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Богданов Давлетша Ишан Адильшин
Мать ребёнка: Богданова Шафика
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Маргуба
Мать ребёнка: Богданова Шафика
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Богданова Шафика
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Богданова Шафика
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Фагиля
Мать ребёнка: Богданова Шафика
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Гифифа
Мать ребёнка: Богданова Шафика
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ширима
Мать ребёнка: Богданова Шафика
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Бадигульземал
Мать ребёнка: Богданова Шафика
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Богданова Шафика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адильшин Габдуссатар
Мать ребёнка: Богданова Шафика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адильшин Фаррахша Адильшин
Мать ребёнка: Богданова Шафика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Шафика
Работа или профессия
Неизвестно
имам г.Стерлибаш
Работа или профессия
Неизвестно
Вторым настоятелем мечети и медресе был Гадельша-хазрат сын Габдуллы Богданова. Один из его учеников, Шамгун-мулла из села Урыш-Муслим Мензелинского уезда, прожил где-то до 85-90 лет. Годы его учебы в... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1812
Стерлибашево, Башкирия