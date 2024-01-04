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- Фёдор (Феодор) Проклович

Место рождения

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

12.04.1886 ст.

Дата смерти

После 1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1886 ст.

Отец: - Прокл Андреевич

Мать: - Дарья Игнатьевна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.50-51 (Рождение №-18м)
Крещение
20.04.1886 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Пётр Иванович - крестьянский сын-собственник из д.Аннинского Крёстная мать: Ольга Трофимовна - солдатская девица из д.Бухалдино
Бракосочетание
12.07.1906 ст.

Жена: - Александра Герасимовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.06.1907 ст.

Дочь: Анна Феодоровна

Мать ребёнка: - Александра Герасимовна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.168-169 (Рождение №-46ж)
Смерть
После 1907 ст.
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