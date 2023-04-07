Федор Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Федотович

Федор Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Федот Степанович

Мать: Татьяна Артамоновна

Смерть
1792