Тимофеева Ефросиния
Место рождения
Дата рождения21.05.1896 ст.
Дата смерти04.07.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1896 ст.
Отец: не указан
Мать: Агафья Киприяновна
Крещение
28.05.1896 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Смерть
04.07.1896 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
14.07.1896 ст.
на устроенном при деревне кладбище