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Тимофеева Ефросиния

Место рождения

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

21.05.1896 ст.

Дата смерти

04.07.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1896 ст.

Отец: не указан

Мать: Агафья Киприяновна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Крещение
28.05.1896 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Смерть
04.07.1896 ст.
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Причина смерти: от поноса
Похороны
14.07.1896 ст.
на устроенном при деревне кладбище
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