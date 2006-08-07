Чуфырин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуфырин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.2006

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.2006

Отец: Чуфырин Алексей Юрьевич

Мать: Чуфырина Елена Валентиновна

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