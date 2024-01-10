Майдя Якуп Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майдя Якуп Кызы

Место рождения

д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.

Дата рождения

1925

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
19.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсланов Сафа Билялович

С,Чембилей Краснооктябрьский р-н,Нижегородская обл
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсланов Сафа Билялович

С,Чембилей Краснооктябрьский р-н,Нижегородская обл
Рождение ребёнка
28.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсланов Сафа Билялович

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсланов Сафа Билялович

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсланов Сафа Билялович

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
06.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсланов Сафа Билялович

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
26.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсланов Сафа Билялович

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсланов Сафа Билялович

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Смерть
2019
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