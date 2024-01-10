Майдя Якуп Кызы
Место рожденияд.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Дата рождения1925
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
19.12.1948
С,Чембилей Краснооктябрьский р-н,Нижегородская обл
Рождение ребёнка
1951
С,Чембилей Краснооктябрьский р-н,Нижегородская обл
Рождение ребёнка
28.01.1953
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1955
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1955
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
06.02.1961
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
26.07.1962
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Смерть
2019