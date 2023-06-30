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Люсов Василий Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1928

Сын: Люсов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Люсова Ксания Игнатьевна

Выползово, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люсов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Люсова Ксания Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люсов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Люсова Ксания Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люсов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Люсова Ксания Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люсов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Люсова Ксания Игнатьевна

Смерть
Неизвестно