Люсов Василий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1928
Сын: Люсов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Люсова Ксания Игнатьевна
Выползово, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Люсова Ксания Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Люсова Ксания Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Люсова Ксания Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люсов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Люсова Ксания Игнатьевна
Смерть
Неизвестно