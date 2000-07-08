Аристова (Макарова) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова (Макарова) Мария Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1916

Дата смерти

08.07.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

1895 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1916

Отец: Макаров Илья Хрисанфович

Мать: Макарова Марфа Никитична

Рождение ребёнка
22.03.1940

Сын: Аристов Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Аристов Василий Андреевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аристов Василий Андреевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аристов Василий Андреевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристов Василий Андреевич

Смерть
08.07.2000
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