Аристова (Макарова) Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1916
Дата смерти08.07.2000
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1916
Отец: Макаров Илья Хрисанфович
Мать: Макарова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
22.03.1940
Сын: Аристов Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Аристов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
10.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аристов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
17.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аристов Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.2000