Евдокия Ивановна (Демьяновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна (Демьяновна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

10.04.1849

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1845

Сын: Гром Трофим Герасимович

Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович

Рождение ребёнка
19.03.1847

Дочь: Дарья Герасимовна

Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Епистимия Герасимовна

Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович

Смерть
10.04.1849
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