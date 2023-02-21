Евдокия Ивановна (Демьяновна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти10.04.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1845
Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович
Рождение ребёнка
19.03.1847
Дочь: Дарья Герасимовна
Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Епистимия Герасимовна
Отец ребёнка: Гром Герасим Фёдорович
Смерть
10.04.1849