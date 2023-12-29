Архипцев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипцев Александр Николаевич

Архипцев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потургаев Николай Яковлевич

Мать: Архипцева Нина Тарасовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close