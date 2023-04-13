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Klein Abraham

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

1912 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Klein Leibel Arie

Мать: Klein Rywka Haja

Рождение ребёнка
31.07.1912

Сын: Klein Alexander

Мать ребёнка: Klein Helena

Gmina Chrzanów, Lesser Poland Poland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Klein Helena

Смерть
Около 1943