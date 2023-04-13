Klein Abraham
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Klein Leibel Arie
Мать: Klein Rywka Haja
Рождение ребёнка
31.07.1912
Сын: Klein Alexander
Мать ребёнка: Klein Helena
Gmina Chrzanów, Lesser Poland Poland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Klein Helena
Смерть
Около 1943