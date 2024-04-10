Шопик (Блыш) Францишка
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1831
Дата смерти23.02.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1831
Отец: Блыш Павел
Мать: Блыш (Белая) Елзбета
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1850
Муж: Шопик Стефан
Рождение ребёнка
01.04.1851
Дочь: Шопик (Шопик) Марьянна
Отец ребёнка: Шопик Стефан
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Шопик Магдалена
Отец ребёнка: Шопик Стефан
Рождение ребёнка
13.02.1854
Сын: Шопик Ян
Отец ребёнка: Шопик Стефан
Рождение ребёнка
28.01.1858
Сын: Шопик Кароль
Отец ребёнка: Шопик Стефан
Рождение ребёнка
22.05.1860
Дочь: Шопик (Шопик) Анна
Отец ребёнка: Шопик Стефан
Рождение ребёнка
09.11.1861
Дочь: Шопик (Шопик) Катерина
Отец ребёнка: Шопик Стефан
Рождение ребёнка
26.10.1864
Дочь: Шопик (Шопик) Магдалена
Отец ребёнка: Шопик Стефан
Рождение ребёнка
01.11.1868
Дочь: Шопик (Шопик) Луция
Отец ребёнка: Шопик Стефан
Рождение ребёнка
22.06.1872
Сын: Шопик Иван
Отец ребёнка: Шопик Стефан
Смерть
23.02.1900