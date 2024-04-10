Шопик (Блыш) Францишка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шопик (Блыш) Францишка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1831

Дата смерти

23.02.1900

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1831

Отец: Блыш Павел

Мать: Блыш (Белая) Елзбета

Место жительства
Неизвестно
Воробейки, Свислочский район, Гродненская область
Бракосочетание
05.02.1850

Муж: Шопик Стефан

Рождение ребёнка
01.04.1851

Дочь: Шопик (Шопик) Марьянна

Отец ребёнка: Шопик Стефан

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Шопик Магдалена

Отец ребёнка: Шопик Стефан

Воробейки, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
13.02.1854

Сын: Шопик Ян

Отец ребёнка: Шопик Стефан

Рождение ребёнка
28.01.1858

Сын: Шопик Кароль

Отец ребёнка: Шопик Стефан

Рождение ребёнка
22.05.1860

Дочь: Шопик (Шопик) Анна

Отец ребёнка: Шопик Стефан

Рождение ребёнка
09.11.1861

Дочь: Шопик (Шопик) Катерина

Отец ребёнка: Шопик Стефан

Воробейки, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
26.10.1864

Дочь: Шопик (Шопик) Магдалена

Отец ребёнка: Шопик Стефан

Рождение ребёнка
01.11.1868

Дочь: Шопик (Шопик) Луция

Отец ребёнка: Шопик Стефан

Рождение ребёнка
22.06.1872

Сын: Шопик Иван

Отец ребёнка: Шопик Стефан

Смерть
23.02.1900

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