Ефросинья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Курышкин Максим Аверьянов

Отец ребёнка: Курышев Аверьян Агапов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матрёна Аверьянова

Отец ребёнка: Курышев Аверьян Агапов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Курышев Сидор Аверьянов

Отец ребёнка: Курышев Аверьян Агапов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Аверьянова

Отец ребёнка: Курышев Аверьян Агапов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
5 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курышев Аверьян Агапов

Смерть
Неизвестно