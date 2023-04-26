Ефросинья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Курышкин Максим Аверьянов
Отец ребёнка: Курышев Аверьян Агапов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матрёна Аверьянова
Отец ребёнка: Курышев Аверьян Агапов
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Курышев Аверьян Агапов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Аверьянова
Отец ребёнка: Курышев Аверьян Агапов
Место жительства
1857
5 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно