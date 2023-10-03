Чекoдановa Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекoдановa Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекoданов Гаврил Ильич

Казахстан, Талды-Курганская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекоданов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Чекoданов Гаврил Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекoданов Гаврил Ильич

Смерть
Около 1946
Казахстан, Талды-Курганская обл, село Клучевое
Причина смерти: Malaria
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