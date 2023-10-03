Чекoдановa Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекoданов Гаврил Ильич
Казахстан, Талды-Курганская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекоданов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Чекoданов Гаврил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1946
Казахстан, Талды-Курганская обл, село Клучевое
Причина смерти: Malaria