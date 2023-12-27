(Соплин) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соплин) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Соплин Василий

Мать: Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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