Федякова Акилина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1912
Сын: Федяков Иосиф Ильин
Отец ребёнка: Федяков Илья Иосифов
ГАСО ф6 о17 12-13 января 1912г Иосиф Родители: Сокольского села крестьянин Илия Иосифов Федяков и законная его жена Акилина Никитина, оба православные Восприемники: псаломщик Сокольской церкви Алексий... Показать все
Рождение ребёнка
26.09.1914
Дочь: Федякова Таисия Ильина
Отец ребёнка: Федяков Илья Иосифов
ГАСО ф6 о17 26-28 сентября 1914г Таисия Родители: Сокольского села крестьянин Илия Иосифов Федяков и законная его жена Акилина Никитина, оба православные Восприемники: мать Илии Мария Иосифова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Ирина Ильина
Отец ребёнка: Федяков Илья Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федяков Илья Иосифов
Смерть
Неизвестно