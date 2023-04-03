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Федякова Акилина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1912

Сын: Федяков Иосиф Ильин

Отец ребёнка: Федяков Илья Иосифов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 12-13 января 1912г Иосиф Родители: Сокольского села крестьянин Илия Иосифов Федяков и законная его жена Акилина Никитина, оба православные Восприемники: псаломщик Сокольской церкви Алексий... Показать все
Рождение ребёнка
26.09.1914

Дочь: Федякова Таисия Ильина

Отец ребёнка: Федяков Илья Иосифов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 26-28 сентября 1914г Таисия Родители: Сокольского села крестьянин Илия Иосифов Федяков и законная его жена Акилина Никитина, оба православные Восприемники: мать Илии Мария Иосифова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Ирина Ильина

Отец ребёнка: Федяков Илья Иосифов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федяков Илья Иосифов

Смерть
Неизвестно