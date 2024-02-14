Абубякиров Айнетдин
Место рожденияс.К.Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1888
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Айнетдинова) Сайдя
Рождение ребёнка
1916
Сын: Абубякиров Сафа
Мать ребёнка: (Айнетдинова) Сайдя
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: (Айнетдинова) Сайдя
Рождение ребёнка
1924
Сын: Абубякиров Осман Айнебдинович
Мать ребёнка: (Айнетдинова) Сайдя
Смерть
1967