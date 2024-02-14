Абубякиров Айнетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбубякиров Айнетдин

Абубякиров Айнетдин

Место рождения

с.К.Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1888

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1916 г.р.
1918 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Айнетдинова) Сайдя

Рождение ребёнка
1916

Сын: Абубякиров Сафа

Мать ребёнка: (Айнетдинова) Сайдя

Рождение ребёнка
1918

Сын: Абубякиров Абдулкадер

Мать ребёнка: (Айнетдинова) Сайдя

Рождение ребёнка
1924

Сын: Абубякиров Осман Айнебдинович

Мать ребёнка: (Айнетдинова) Сайдя

Смерть
1967

Мы используем куки для улучшения работы сайта.