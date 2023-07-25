Ромашков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомашков Михаил

Ромашков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Ромашков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1896

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Ромашкова Наталья

Рождение ребёнка
05.06.1898

Сын: Ромашков Пётр

Мать ребёнка: Ромашкова Наталья

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ромашков Василий

Мать ребёнка: Ромашкова Наталья

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ромашков Михаил

Мать ребёнка: Ромашкова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ромашкова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромашков Степан

Мать ребёнка: Ромашкова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Ромашкова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашкова Наталья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close