Ромашков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Ромашков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1896
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Ромашкова Наталья
Рождение ребёнка
05.06.1898
Сын: Ромашков Пётр
Мать ребёнка: Ромашкова Наталья
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ромашков Василий
Мать ребёнка: Ромашкова Наталья
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ромашков Михаил
Мать ребёнка: Ромашкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ромашкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромашков Степан
Мать ребёнка: Ромашкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Ромашкова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ромашкова Наталья
Смерть
Неизвестно