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Коврижных Хрисанф
Коврижных Хрисанф
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1709
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Коврижных Галахтион
1680 г.р.
Мать
Намелфа
1680 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец:
Коврижных Галахтион
Мать:
Намелфа
Смерть
Неизвестно
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