Коврижных Хрисанф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Хрисанф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1680 г.р.

Мать

1680 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Коврижных Галахтион

Мать: Намелфа

Смерть
Неизвестно