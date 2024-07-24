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Иван Алексеев

Место рождения

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Около 1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1742 г.р.

Дети

Около 1799 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1813 г.р.

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: Агафья Иванова

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Федосья Иванова

Мать ребёнка: Екатерина Степанова

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Степанова

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Степанова

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Татьяна Фёдорова

Мать ребёнка: Екатерина Степанова

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1819

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