Иван Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиОколо 1819
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Федосья Иванова
Мать ребёнка: Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Татьяна Фёдорова
Мать ребёнка: Екатерина Степанова
Смерть
Около 1819