Соловьёва Гликерия Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Гликерия Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

09.08.1859 ст.

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

С 1798 по 1799 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
04.02.1818 ст.

Муж: Соловьёв Яков Парфёнов

Трухино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Брак 4 февраля 1818г, д. Трухино, умершего крестьянина Парфена Григорьева сын отрок Яков, с крестьянкою деревни Базыков, умершего крестьянина Федота Акилова, дочерью его, девицею Гликерией, оба первым... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1840 ст.

Сын: Соловьев Василий Яковлев

Отец ребёнка: Соловьёв Яков Парфёнов

Трухино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Родители: деревни Трохина Яковъ Парфеновъ, жена его Глiкерия Яковлева (потом в ИР пишут Федотова). Восприемник села Брейтова Посадъ Заручье крестьянин Ефрем Григорьев. Крещение совершал Иерей Стефанъ,... Показать все
Смерть
09.08.1859 ст.
60лет, «натуральною». Св-к Константин Смирнов, дьякон Павел Вознесенский, пономарь Василий Брейтовский (МК418,4,21, л35-46)
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