Соловьёва Гликерия Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800 ст.
Дата смерти09.08.1859 ст.
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.02.1818 ст.
Брак 4 февраля 1818г, д. Трухино, умершего крестьянина Парфена Григорьева сын отрок Яков, с крестьянкою деревни Базыков, умершего крестьянина Федота Акилова, дочерью его, девицею Гликерией, оба первым... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1840 ст.
Отец ребёнка: Соловьёв Яков Парфёнов
Родители: деревни Трохина Яковъ Парфеновъ, жена его Глiкерия Яковлева (потом в ИР пишут Федотова). Восприемник села Брейтова Посадъ Заручье крестьянин Ефрем Григорьев. Крещение совершал Иерей Стефанъ,... Показать все
Смерть
09.08.1859 ст.
60лет, «натуральною». Св-к Константин Смирнов, дьякон Павел Вознесенский, пономарь Василий Брейтовский (МК418,4,21, л35-46)