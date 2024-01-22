Кирносов Михаил Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирносов Михаил Никонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1909

Дата смерти

01.05.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1909

Отец: Кирносов Никон

Мать: не указана

Смерть
01.05.1971
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