Некрасов Василий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Василий Васильев

Некрасов Василий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Некрасов Василий Карпов

Мать: Некрасова Агрофена Павлова

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Некрасов Симеон Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Некрасов Илья Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
22.12.1783

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Авдотья Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close