Некрасов Василий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
22.12.1783
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно