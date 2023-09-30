Рожицына (Муравьева ) (Муравьева) Оксана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожицына (Муравьева ) (Муравьева) Оксана Михайловна

Рожицына (Муравьева ) (Муравьева) Оксана Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1985

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985

Отец: Муравьев Михаил Зотеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожицын Яков Александрович

Рождение ребёнка
2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожицын Яков Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожицын Яков Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close