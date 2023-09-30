Рожицына (Муравьева ) (Муравьева) Оксана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985
Отец: Муравьев Михаил Зотеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рожицын Яков Александрович
Рождение ребёнка
2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рожицын Яков Александрович
Бракосочетание
Неизвестно