Тарасенкова (Величкова) Агрипина Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенкова (Величкова) Агрипина Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.04.1838

Муж: Тарасенков Филипп Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.07.1840

Сын: Тарасенков Трофим Филиппович

Отец ребёнка: Тарасенков Филипп Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Тарасенков Николай Филипович

Отец ребёнка: Тарасенков Филипп Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Тарасенков Николай Филипович

Отец ребёнка: Тарасенков Филипп Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.06.1855

Сын: Тарасенков Пётр Филипович

Отец ребёнка: Тарасенков Филипп Кирилович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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