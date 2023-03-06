Тарасенкова (Величкова) Агрипина Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.04.1838
Рождение ребёнка
20.07.1840
Сын: Тарасенков Трофим Филиппович
Отец ребёнка: Тарасенков Филипп Кирилович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Тарасенков Николай Филипович
Отец ребёнка: Тарасенков Филипп Кирилович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тарасенков Николай Филипович
Отец ребёнка: Тарасенков Филипп Кирилович
Рождение ребёнка
28.06.1855
Сын: Тарасенков Пётр Филипович
Отец ребёнка: Тарасенков Филипп Кирилович
Смерть
Неизвестно