Уншикова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уншикова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Уншиков Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Уншиков Петр Фомин

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1819

Сын: Уншиков Никита Петров

Отец ребёнка: Уншиков Петр Фомин

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Катерина Петрова

Отец ребёнка: Уншиков Петр Фомин

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анисья Петрова

Отец ребёнка: Уншиков Петр Фомин

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1829

Сын: Уншиков Егор Петров

Отец ребёнка: Уншиков Петр Фомин

Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Федосья Петрова

Отец ребёнка: Уншиков Петр Фомин

Панская слобода Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уншиков Петр Фомин

Смерть
Неизвестно
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