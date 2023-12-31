Уншикова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Уншиков Петр Фомин
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Уншиков Петр Фомин
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Катерина Петрова
Отец ребёнка: Уншиков Петр Фомин
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анисья Петрова
Отец ребёнка: Уншиков Петр Фомин
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1829
Сын: Уншиков Егор Петров
Отец ребёнка: Уншиков Петр Фомин
Панская слобода Козловского уезда
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Федосья Петрова
Отец ребёнка: Уншиков Петр Фомин
Панская слобода Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уншиков Петр Фомин
Смерть
Неизвестно