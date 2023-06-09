Трусов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусов Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трусов Иван Кузьмич

Мать: Трусова Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трусова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Трусова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трусова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Трусова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трусова Нина