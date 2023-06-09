Трусов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трусов Иван Кузьмич
Мать: Трусова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трусова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Трусова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трусова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Трусова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трусова Нина