Кондря Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондря Ирина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЛ
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1983

Отец: не указан

Мать: Кирпиченкова Галина Алексеевна