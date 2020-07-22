Журавлев Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1936
Дата смерти22.07.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 21.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева Лидия Денисовна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
22.07.2020