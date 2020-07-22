Журавлев Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Александр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1936

Дата смерти

22.07.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 21.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Лидия Денисовна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
22.07.2020