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Козлова Ирина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Козлов Даниил Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Саввинович (Савельевич)

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
18.12.1818

Дочь: Филюшина Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Саввинович (Савельевич)

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.08.1821

Сын: Козлов Михей (Михаил, Михайло, Марк) Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Саввинович (Савельевич)

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
10.08.1824

Дочь: Ахтулова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Саввинович (Савельевич)

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
17.02.1828

Дочь: Козлова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Саввинович (Савельевич)

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иван Саввинович (Савельевич)

Место жительства
Неизвестно
Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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