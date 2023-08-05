Козлова Ирина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Козлов Иван Саввинович (Савельевич)
Рождение ребёнка
18.12.1818
Дочь: Филюшина Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Саввинович (Савельевич)
Рождение ребёнка
14.08.1821
Рождение ребёнка
10.08.1824
Дочь: Ахтулова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Саввинович (Савельевич)
Рождение ребёнка
17.02.1828
Дочь: Козлова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Саввинович (Савельевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно