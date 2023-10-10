Югов Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Югов Яков Иванович
Мать: Югова Акилина Алексеевна
Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Смерть
Неизвестно