Пушкарева (Гагарина) Ульяна Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (Гагарина) Ульяна Лукина

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Место рождения

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

После 1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.01.1842 ст.

Муж: Пушкарев Павел Андреев

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1842
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