Вторая Жена Матрона Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВторая Жена Матрона Лукьянова

Вторая Жена Матрона Лукьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

По 1781

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сын Воробьев Андрей Игнатов

Рождение ребёнка
Между 1743 и 1745

Дочь: (Воробьева) Матрона Андреева

Отец ребёнка: Сын Воробьев Андрей Игнатов

Рождение ребёнка
Между 1750 и 1752

Сын: Сын Воробьев Филипп Андреев

Отец ребёнка: Сын Воробьев Андрей Игнатов

Рождение ребёнка
1753

Сын: Сын Воробьев Никита Андреев

Отец ребёнка: Сын Воробьев Андрей Игнатов

Рождение ребёнка
1759

Сын: Сын Воробьев Егор (Георгий) Андреев

Отец ребёнка: Сын Воробьев Андрей Игнатов

Рождение ребёнка
Между 1759 и 1760

Сын: Сын Воробьев Акинфей (Аким) Андреев

Отец ребёнка: Сын Воробьев Андрей Игнатов

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Дочь Воробьева) Матрона (2) Андреева

Отец ребёнка: Сын Воробьев Андрей Игнатов

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Воробьева) Степанида Андреева

Отец ребёнка: Сын Воробьев Андрей Игнатов

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Дочь Воробьева) Феодосья Андреева

Отец ребёнка: Сын Воробьев Андрей Игнатов

Рождение ребёнка
Между 1771 и 1772

Сын: Сын Воробьев Феодор Андреев

Отец ребёнка: Сын Воробьев Андрей Игнатов

Смерть
По 1781

Мы используем куки для улучшения работы сайта.