Вторая Жена Матрона Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиПо 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Воробьева) Матрона Андреева
Отец ребёнка: Сын Воробьев Андрей Игнатов
Сын: Сын Воробьев Филипп Андреев
Отец ребёнка: Сын Воробьев Андрей Игнатов
Сын: Сын Воробьев Никита Андреев
Отец ребёнка: Сын Воробьев Андрей Игнатов
Сын: Сын Воробьев Егор (Георгий) Андреев
Отец ребёнка: Сын Воробьев Андрей Игнатов
Сын: Сын Воробьев Акинфей (Аким) Андреев
Отец ребёнка: Сын Воробьев Андрей Игнатов
Дочь: (Дочь Воробьева) Матрона (2) Андреева
Отец ребёнка: Сын Воробьев Андрей Игнатов
Дочь: (Воробьева) Степанида Андреева
Отец ребёнка: Сын Воробьев Андрей Игнатов
Дочь: (Дочь Воробьева) Феодосья Андреева
Отец ребёнка: Сын Воробьев Андрей Игнатов
Сын: Сын Воробьев Феодор Андреев
Отец ребёнка: Сын Воробьев Андрей Игнатов