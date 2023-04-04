Васильев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Василий Иванович

Мать ребёнка: Васильева Ирина Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Васильева Ирина Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Ирина Карповна

Смерть
Неизвестно