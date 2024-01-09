Царик (Духовская) Людмила Витальевна
Место рожденияг. Столин, Брестская область, РБ
Дата рождения29.07.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1960
Отец: Духовский Виталий Иванович
Мать: Духовская Валентина
г. Столин, Брестская область, РБ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопало Яна Петровна
Отец ребёнка: Царик Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Царик Иван Петрович
Отец ребёнка: Царик Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Царик Петр