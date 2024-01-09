Царик (Духовская) Людмила Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царик (Духовская) Людмила Витальевна

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Место рождения

г. Столин, Брестская область, РБ

Дата рождения

29.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1960

Отец: Духовский Виталий Иванович

Мать: Духовская Валентина

г. Столин, Брестская область, РБ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопало Яна Петровна

Отец ребёнка: Царик Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царик Иван Петрович

Отец ребёнка: Царик Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царик Петр

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