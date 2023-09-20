Зуенок Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуенок Владимир

Место рождения

Мачулище-Владивосток-Борисов

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зуенок Алексей

Мать: не указана

Мачулище-Владивосток-Борисов
Рождение ребёнка
1977

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
1978

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Мачулище-Питер
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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