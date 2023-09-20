Зуенок Владимир
Место рожденияМачулище-Владивосток-Борисов
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зуенок Алексей
Мать: не указана
Мачулище-Владивосток-Борисов
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Мачулище-Питер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно