Зуев Михаил Александрович
Место рожденияд.Дьяково Кологривский район Костромской обл,
Дата рождения01.06.1928
Дата смерти02.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1928
д.Дьяково Кологривский район Костромской обл,
Образование
С 1944 по 1947
Загорск Московской обл.Россия
сельскохозяйственный техникум по птицеводству
Работа или профессия
С ?.01.1948
Ояш Болотинского района Новосибирской обл Россия
зоотехник
Работа или профессия
Между ?.12.1948 и ?.12.1951
Москва, Московский военный округ
ефрейтор СА
Военная служба
18.02.1950
г.Москва, Московский военный округ
пулеметчик, санинструктор
Демобилизация
?.12.1951
г.Москва
Работа или профессия
С ?.02.1952 по ?.04.1956
Новосибирский район, Новосибирская обл
зоотехник совхоз МВД
Бракосочетание
07.?.1952
Морозово Искитимского района Новосибирской
Образование
С 1952 по 1958
Новосибирск
высшее Новосибирский сельскохозяйственный институт
Рождение ребёнка
05.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зуева Ефалия Константиновна
г.Новосибирск роддом №5
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Рождение ребёнка
08.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зуева Ефалия Константиновна
Новосибирская обл Тулинский с-з
Работа или профессия
С ?.04.1956 по ?.09.1956
Елбань Маслянинского района Новосибирской обл
зоотехник
Место жительства
?.04.1956
Елбань Маслянинского района
прожили несколько месяцев в доме с приведениями и переехали
Работа или профессия
С 1956 по 1960
Озерский с-з Каргатского р-на НСО
гл.зоотехник
Место жительства
?.03.1960
Маршанский совхоз Каргатского района
Половинкин был назначен директором и перетянул за собой родителей
Работа или профессия
С ?.08.1963 по ?.11.1967
Целинный с-з Коченевского района НСО Россия
гл.зоотезник
Награда
1966
Целинный, Коченевского района Новосибирской обл
правительственный орден,знак Почета
Работа или профессия
С ?.01.1975 по ?.09.1979
Коченево Управление сельского хозяйства
гл.зоотехник, зам.начальника сельхозуправления
Работа или профессия
С ?.09.1979 по ?.06.1988
Тарутино Одесской области Украина
начальник планового отдела треста виноградоводческих совхозов
Бракосочетание
1980
Жена: Зуева Людмила
Тарутино Одесской обл
работала на ветстанции
Развод
1980
Коченево Новосибирской обл.Россия
заочно
Смерть
02.01.1994
Р.П.Тарутино Одесской Области Украина
Причина смерти: Сердечный приступ | прилег днем,заснул и не проснулся
Похороны
?.01.1994
п.г.т.Тарутино
отпели,